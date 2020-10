L’Union européenne lève plus de 200 milliards d’euros avec ses obligations Covid-19

Des drapeaux de l'Union européenne devant la Commission, le 21 août 2020 à Bruxelles. REUTERS/Yves Herman

RFI

À peine lancée, la première émission d’obligations européennes destinée à soutenir l’emploi et financer le chômage partiel des États membres a rencontré un franc succès. L’opération, qui s’inscrit dans le cadre du programme de l’UE SURE (Support to mitigate unemployment risks in an emergency), a suscité une demande record auprès des investisseurs, dépassant toutes les attentes : 233 milliards d’euros pour 17 milliards proposés.