Des milliers de Polonais défilent contre l’interdiction quasi-totale de l’avortement

C’est pourquoi au nom des filles, des sœurs et des mères je suis là pour dire haut et fort "NON" et protester, car ce qui ce passe en Pologne est une honte ! Nous faisons partie de l’Union européenne ! C’est honteux ! Nous allons vraiment à la guerre et si jusqu’à présent personne n’a renversé ce gouvernement, je peux vous dire en toute confiance : les femmes renverseront ce gouvernement !