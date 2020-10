Turquie: l’ambassade américaine suspend les services de visa pour menace d’attaque terroriste

Les autorités américaines ont annoncé vendredi la suspension des services de visa dans toutes leurs missions diplomatiques en Turquie, invoquant un risque d’attentats contre leurs ressortissants dans le pays. Jusqu'ici, les autorités turques n'ont pas commenté ces annonces.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Dans le message envoyé à leurs ressortissants en Turquie, les autorités américaines indiquent avoir reçu des « renseignements crédibles » justifiant la suspension des services de visa et des services aux citoyens américains sur tout le territoire turc. L’ambassade à Ankara et les trois représentations consulaires, à Istanbul, Izmir et Adana, sont concernées.

L’alerte de sécurité évoque une menace « d’attaques terroristes », y compris contre le consulat général à Istanbul, et de possibles « enlèvements de citoyens américains et de ressortissants étrangers ».

Les autorités américaines recommandent une « prudence accrue » dans les lieux fréquentés par les Américains et d’autres étrangers, notamment dans les centres commerciaux et les immeubles de bureaux. Elles conseillent à leurs citoyens « d’adopter un profil bas » et « d’éviter les attroupements ».

L’alerte n’en dit pas plus sur l’origine de la menace. Ces mises en garde surviennent quelques heures après que l’armée américaine a annoncé avoir mené une frappe contre de « hauts responsables » d'Al-Qaïda près d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.

