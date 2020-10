Berlin exprime sa solidarité avec Paris et dénonce les attaques de la Turquie

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, (ici à Berlin le 26 octobre 2020) a exprimé sa solidarité avec la France notamment dans son combat contre l'islamisme. Michael Sohn/Pool via REUTERS

Les attaques du président turc Erdogan mettant en cause « la santé mentale » d'Emmanuel Macron et l'appel au boycott des produits français par Ankara pour protester contre les mesures adoptées par Paris pour lutter contre l'islamisme après le meurtre de l'enseignant Samuel Paty suscitent des réactions des alliés de la France. C'était le cas ce lundi de Berlin qui a exprimé sa solidarité avec Paris et dénoncé les attaques de la Turquie.