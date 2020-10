Haut-Karabakh: l’Arménie et Azerbaïdjan s’accusent mutuellement de violer la nouvelle trêve

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo (D) et le ministre des Affaires étrangères arménien Zohrab Mnatsakanyan à Washington, le 23 octobre 2020.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont conclu un cessez-le-feu à Washington dimanche 25 octobre, mais les deux protagonistes des combats au Haut-Karabakh s'accusaient déjà lundi matin de l’avoir violé.

Dans les rues de Stepanakert, peu d’animation en cette matinée ensoleillée. Les habitants de la capitale du Haut-Karabakh ont accueilli l’annonce d’une nouvelle trêve avec scepticisme, rapportent nos envoyés spéciaux Richard Riffonneau et Anastasia Becchio.

Malgré l'échec des précédents cessez-le-feu, Valéry, qui remplit de l’eau dans des seaux pour abreuver ses colombes qui picorent des graines derrière son garage, reste optimiste. « Cette fois j’aimerais y croire. On a tous tellement souffert qu’on a envie d’y croire. Il faut un cessez-le-feu parce qu’on a perdu beaucoup d’amis, de proches, explique-t-il. Mon petit-fils et mon fils sont sur le front ; je leur ai parlé hier au téléphone mais ils ne disent rien à propos de la trêve. Ils ne me disent même pas où ils se trouvent. C’est secret défense. »

Mais il n’aura pas fallu longtemps pour que les doutes des habitants se confirment. Cette nouvelle trêve humanitaire, obtenue après des négociations à Washington, devait prendre effet ce lundi matin à 8h (4h TU), mais elle a visiblement fait long feu. Les deux camps dénonçaient chacun dès ce lundi matin une « violation grossière » de la trêve par la partie adverse.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a accusé les forces arméniennes d'avoir bombardé la ville de Terter et des villages avoisinants, tandis que le ministère arménien de la Défense a dénoncé des tirs d'artillerie ennemis sur ses positions en diverses parties du front.

Valéry regarde ses colombes et soupire : « J’espère qu’elles finiront par nous apporter la paix. »

