Covid-19: en Italie, des manifestations contre les nouvelles mesures de restrictions

Après Naples, dans toutes les grandes villes d’Italie la colère s'intensifie contre les nouvelles mesures qui obligent les bars et les restaurants à ne plus servir de clients à table dès 18h. Ici, à Turin le 26 octobre. Claudio Furlan/LaPresse via AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après Naples, dans toutes les grandes villes d’Italie la colère s'intensifie contre les nouvelles mesures qui obligent les bars et les restaurants à ne plus servir de clients à table dès 18h. Toutes les activités culturelles et sportives sont pratiquement suspendues, même en petits groupes. Au cours des manifestations de la nuit dernière, selon les médias, une trentaine d'interpellations ont été effectuées par les forces de l’ordre, dont celles de 13 mineurs à Milan et de 5 adultes « ultras » à Turin.