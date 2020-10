Reportage

Haut-Karabakh: à Stepanakert, la vie aujourd’hui tourne au ralenti

A Stepanakert, le 17 octobre 2020 (image d'illustration). REUTERS/Stringer

Deuxième mois de combats dans le Haut-Karabakh, le long de la ligne de front. Les armées de l’Azerbaïdjan et de la république auto-proclamée affirment, chacune de leur côté, contrôler la situation. Les forces azerbaïdjanaises ont conquis des territoires échappant au contrôle de Bakou depuis les années 1990 et elles se rapprochent dangereusement d'une route vitale entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Stepanakert, la principale ville de la région, a été à plusieurs reprises la cible de bombardements ces dernières semaines. Une bonne partie de la population est allée se mettre à l’abri en Arménie, et la vie aujourd’hui y tourne au ralenti. Reportage au marché de la ville.