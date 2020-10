Pologne: Kaczinski dénonce les manifestations qui visent «à détruire le pays»

En Pologne, le chef du parti ultra-conservateur au pouvoir est sorti de son silence. Jaroslaw Kaczinski a réagi après plusieurs jours de contestations contre la quasi-interdiction de l’avortement dans le pays. L’homme fort de Pologne a dénoncé des manifestations qui visent « à détruire le pays ». Un discours loin d’apaiser les tensions, alors qu’une grève nationale est prévue ce mercredi dans le pays où les revendications dépassent la question du droit à l’avortement.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Rassemblées devant le Parlement polonais, Anja et Claudia font partie de la vieille génération de manifestantes pour le droit des femmes. Mais la contestation des années passées n’a rien à voir avec celle actuelle, se réjouissent les deux amies. « En 2016, dit Claudia, je n’ai pas vu autant de jeunes dans les rues.. C’est vraiment la différence ! On est à un moment où les jeunes, ils en ont tout simplement assez du gouvernement. » « Personne ne va les calmer, ni un prêtre, ni la police, ni le gouvernement, poursuit Anja. Les jeunes remarquent les conneries. »

Car si l’accès à l’avortement a été le point de départ de la contestation, les revendications des manifestants vont maintenant plus loin : restaurer l’indépendance de la justice, mettre fin à l’influence de l’Eglise sur la politique. « On souhaite organiser une sorte de conseil pour que les experts, les autorités, les activistes, et les manifestants s’assoient ensemble, et pour penser à comment réorganiser le pays, confie Klementyna Suchanow, du mouvement la grève des femmes. Tout le monde veut que le gouvernement s’en aille. » De nouvelles grandes manifestations sont prévues dans la capitale polonaise ce vendredi.

Le gouvernement n’a pas seulement le droit mais aussi le devoir de s’opposer à ces manifestations. Mais elles ont un autre aspect : les attaques des églises, qui est totalement nouveau dans l’histoire de la Pologne, en tous cas avec cette ampleur. C’est un évènement terrible, parce qu’on peut juger l’église différemment, on peut être croyant ou pas, mais la Pologne garantit une complète liberté de religion, et il est certain que cette morale que porte l’Eglise, c'est le seul système moral que connaît toute la population en Pologne, et le rejeter, c’est du nihilisme... Jaroslaw Kaczynski Christophe Paget

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne