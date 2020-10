Italie: les restaurateurs en colère contre la fermeture de leurs établissements à partir de 18h

Manifestation des restaurateurs contre les mesures de restrictions du gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, à Rome, le mercredi 28 octobre 2020. AP Photo/Andrew Medichini

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’Italie compte 300 000 restaurants dont les plus nombreux se situent en Lombardie et dans la région de Rome. Depuis le 26 octobre et au moins jusqu’au 24 novembre, ils sont fermés à partir de 18h. L'objectif du gouvernement est de tenter de ralentir la circulation du virus. Mais ce pourrait être le coup de grâce pour 40% des restaurateurs.