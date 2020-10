Allemagne: un nouvel aéroport ouvre à Berlin, avec plus de huit ans de retard

Le nouvel aéroport de Berlin-Brandebourg Willy Brandt ouvre en pleine crise du secteur aérien due au Covid-19. AP Photo/Markus Schreiber

Il a suscité des blagues à n’en plus finir. Il a inspiré les caricaturistes et les cabarettistes. Certains ont proposé tout simplement qu’on le rase pour en finir. Mais aujourd’hui c’est le grand jour : le nouveau grand aéroport de Berlin ouvre avec plus de huit ans de retard au moment où - ironie de l’histoire - le trafic aérien n’est plus que l’ombre de lui même.