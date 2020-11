Espagne: à Grande Canarie, des enfants de migrants séparés de leurs parents

Dans l'archipel espagnol des Canaries, 12000 migrants sont arrivés depuis le début de l'année à bord d'embarcations de fortune et près de 5000 rien qu'au mois d'octobre. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants tentent cette traversée dangereuse depuis le Maroc ou l'Afrique subsaharienne. L'arrivée aux Canaries a pour certains été aussi éprouvante que la traversée : une douzaine de parents ont en effet été séparés de leurs enfants pendant plusieurs semaines.

avec notre envoyée spéciale à Grande Canarie, Noémie Lehouelleur

Bintou Camara observe affectueusement sa fille de trois ans jouer avec insouciance au ballon. Une scène anodine mais précieuse dont cette Guinéenne a été privée pendant deux mois, après son arrivée sur l'île de Fuerteventura, aux Canaries. On a passé trois jours au poste de police et au troisième jour les enfants nous ont été retirés, nous explique t-elle. Et on ne les a pas vus pendant deux mois. Elle en a perdu le sommeil et l'appétit.

Deux mois sans voir sa fille, sans beaucoup d'explication de la part des autorités espagnoles si ce n'est que des examens ADN étaient en cours pour vérifier leur filiation. Une douzaine de cas similaire ont été dénoncés. La mesure viserait à éviter les trafics d'enfants, plusieurs cas ayant été signalés par le passé.

« Ils ne voyageaient pas avec leurs parents, ils étaient utilisés et ça, on ne peut pas le permettre. Mais nous avons compris qu'il y d'autres méthodes, moins agressives, moins douloureuses, moins chères et moins traumatisantes pour les mineurs, c'est-à-dire l'observation du lien (entre l'adulte et l'enfant). C'est pour cela que nous avons offert deux centres », nous explique Raul Baez, avocat de la Croix Rouge espagnole basé à Grande Canarie.

Deux centres mis en place par la Croix Rouge viennent donc d'ouvrir où les adultes accompagnés d'enfants seront accueillis, le temps de vérifier leur filiation.

