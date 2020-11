Autriche: ce que l'on sait du profil de l’assaillant de l'attaque à Vienne

La police autrichienne sur les lieux de la fusillade dans le centre de Vienne, le 3 novembre. AP Photo/Ronald Zak

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Quatre personnes ont été tuées, selon les services médicaux, 17 personnes sont toujours hospitalisées et parmi elles, sept blessés graves. L’attaque s’est produite en plein cœur de la capitale autrichienne, près d’une importante synagogue et de l’opéra de Vienne. Les autorités ont confirmé ce matin que l’assassin était un sympathisant du groupe État islamique, et on en sait davantage désormais sur son profil.

Publicité Lire la suite L'Autriche a observé ce mardi une minute de silence pour rendre hommage aux victimes des fusillades de la nuit dernière, et un deuil national de trois jours a été décrété. On sait que l'homme âgé de 20 ans, avait déjà été condamné à 22 mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste, selon des informations communiquées par le ministre autrichien de l'Intérieur, Karl Nehammer. ► À lire aussi : Autriche: une attaque dans le centre de Vienne fait plusieurs victimes L'assassin avait tenté de se rendre en Syrie pour rejoindre l'organisation État islamique (EI). Condamné le 25 avril 2019, il avait été libéré le 5 décembre, après un peu plus de 7 mois de détention. On sait également qu'il avait la double nationalité Autrichienne et Nord-Macédonienne. Pour agir, il était équipé d'une arme d'épaule automatique, mais aussi d'une arme de poing, d'une machette et d'une ceinture explosive factice toujours selon les précisions du ministre. Un assaillant isolé ? Cet homme a-t-il agi seul ? Il n'y a pas de certitude sur ce point pour l'instant mais un millier d'officiers de police ont été déployés dans Vienne pour tenter d'identifier d'autres agresseurs ou complices. Et selon l'agence autrichienne de presse, il y aurait eu deux arrestations à Saint Polten, une ville située à une quarantaine de kilomètres de Vienne. Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, a déclaré ce matin au sujet de l'attaque : « Il ne s'agit pas d'un différend entre chrétiens et musulmans ou entre Autrichiens et migrants. Il s'agit d'une lutte entre civilisation et barbarie ».