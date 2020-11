Ankara «répliquera fermement» à la dissolution d'un groupe ultranationaliste turc en France

Des partisans du MHP turc forment le signe de ralliement des Loups gris lors d'un meeting à Istanbul, en mai 2015 (image d'illustration). AP Photo/Emrah Gurel

C’est un nouvel épisode des fortes tensions qui enveniment ces dernières semaines les relations entre Paris et Ankara. La Turquie a prévenu mercredi qu'elle allait « répliquer fermement » à la dissolution par la France de la mouvance ultranationaliste turque des Loups gris, accusée d’inciter à la discrimination et à la haine à l’encontre des Arméniens et des Kurdes.