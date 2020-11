Belgique: l'hôpital de Liège au pied du mur face au Covid-19

Près de 7 500 personnes sont hospitalisées à cause du Covid-19 en Belgique. La Wallonie est l'une des régions les plus contaminées d’Europe depuis le début de cette deuxième vague. Au centre hospitalier régional de Liège, les places en soins intensifs viennent à manquer.

Avec notre envoyé spécial à Liège, Alexis Bedu

« On est au pied du mur. Les prochains jours seront déterminants », décrit Antoine Gruselin, responsable des relations publiques de l’hôpital de la Citadelle. « La salle 30, c’est la salle des soins intensifs. C’est la salle qui est vraiment dédiée aux patients Covid »

Dans les cellules, les malades intubés resteront plusieurs semaines. Des services entiers se sont réorientés vers les soins des patients Covid-19, comme celui de Dr Benedicte Schenkelaars : « On est une unité de soins intensifs à la base, de traumatologie qui a été transformée en salle de Covid. On a trois unités de six lits qui sont Covid. Il nous reste quelques lits, mais les places sont chères. Dès qu’on a un sortant, on a potentiellement une entrée. »

Une accélération avec la rentrée étudiante

Des patients ont été transférés vers des hôpitaux moins saturés en Flandre. La Wallonie a connu un pic de contamination deux fois plus important qu’au printemps, explique Sylviane Portugaels, directrice de l’hôpital.

« Début octobre, on a senti une montée très rapide. Et puis ça a commencé à doubler. C’est bien sûr la rentrée universitaire qui a engendré cette augmentation de cas. La vie y est jouasse. Les jeunes rentrent chez eux, embrassent leurs parents et ça a flambé d’un coup. »

Depuis un mois, entre ces murs, 59 personnes sont mortes après avoir contracté le Covid-19. Et la directrice rappelle que toutes les tranches d’âges sont touchées :

Ça touche tous les âges. Nous avons des enfants hospitalisés pour Covid-19 ici. Des ados hospitalisés pour Covid-19 aussi, pas nécessairement en soins intensifs. Mais aux soins intensifs, nous avons eu une jeune fille de 18 ans. Nous avons des personnes de 30 ans, de 40 ans de 50 ans, de 60 ans. Sylviane Portugaels sur le profil des hospitalisés à Liège Alexis Bedu

