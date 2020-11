Haut-Karabakh: nouvel assaut azerbaïdjanais sur la principale route vers la province

Au Haut-Karabakh, le conflit est entré dans une nouvelle phase ces derniers jours.Les forces azerbaidjanaises s’efforcent de prendre le contrôle du principal axe routier permettant à l’Arménie d’approvisionner la province de facto indépendante.La bataille se concentre autour de Shoushi, la deuxième ville du Haut-Karabakh qui s’avère très importante tant d’un point de vue stratégique que symbolique.

De notre correspondant à Erevan, Régis Genté

Désormais, on ne peut plus emprunter la route qui va du corridor de Latchine, à la frontière de l’Arménie, à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Des commandos de forces spéciales azerbaïdjanaises ont lancé depuis 3 jours des opérations autour de la ville de Chouchi.

L’Armée de Défense du Karabakh prétend les avoir repoussés, mais certaines unités resteraient actives dans les environs de cette ville forteresse, construite en haut d’un mur de pierre, notamment dans le village de Karintak.

Rendre impossible le passage vers Stepanakert

Leur objectif est de rendre impossible le passage vers Stepanakert et le reste du Haut-Karabakh, et ainsi de couper la province du ravitaillement en armes, munitions et hommes. Si les Azerbaïdjanais prenaient Chouchi, ce pourrait être la fin de la guerre. Le Haut-Karabakh serait isolé et du haut de la ville, les forces azerbaïdjanaises pourraient bombarder Stepanakert, située à moins de 10 km en contrebas.

Le côté arménien jette toutes ses forces dans cette bataille, bien que les attaques en plusieurs endroits de la ligne de front l’obligent à ne pas s’y découvrir et que Stepanakert est bombardée lourdement depuis quelques jours.

Le conflit en est à son 41e jour et a causé la mort de plusieurs milliers de soldats de part et d’autres.

