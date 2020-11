La police russe abandonne la piste de l’empoisonnement dans l’affaire Navalny

Alexeï Navalny. Mladen ANTONOV / AFP

RFI

L’opposant russe tombé dans le coma et soigné en Allemagne a été victime non pas d’une tentative d’empoisonnement au Novitchok, comme l’affirment plusieurs laboratoires européens, mais d’un malaise provoqué par une « pancréatite » chronique, selon la police russe. Une version aussitôt tournée en dérision par l’opposant et ses partisans.