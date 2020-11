Haut-Karabakh: l'Azerbaïdjan abat par erreur un hélicoptère de l'armée russe

Une images des combats entre les forces armées arméeniennes et azerbaïdjanaises aux abords de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh le 1 er novembre 2020 (image d'illustration). AP Photo

Un hélicotpère russe a été abattu en Arménie non loin de la frontière avec l’Azerbaïdjan. Bakou a reconnu être à l’origine du tir de missile qui a provoqué la chute de l’appareil et la mort de deux des trois membres d’équipage. L’Azerbaïdjan évoque un « accident » et présente ses excuses à la Russie.