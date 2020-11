Cessez-le-feu au Haut-Karabakh: la Russie aux manettes

Après six semaines de combats meurtriers et des gains territoriaux très importants pour Bakou, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie sous l'égide de la Russie. Moscou semble de nouveau jouer son rôle d’arbitre dans ce dossier.

avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

C’est la quatrième tentative de cessez-le-feu depuis le début du conflit, mais cette fois étant la situation miilitaire désespérée de l’Arménie il est à peu près certain que l’accord soit respecté… et que les hostilités prennent fin.

Le rôle de la Russie a été crucial dans la conclusion du cessez-le-feu c’est d’ailleurs Vladimir Poutine qui en a fait l’annonce dans le courant de la nuit par une déclaration mise en en ligne sur le site du Kremlin. « La République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie s'arrêtent sur leurs positions actuelles. Un contingent de maintien de la paix formé par la Fédération de Russie est déployé le long de la ligne de contact et sur le corridor qui relie le Haut-Karabakh à l’Arménie. Les personnes déplacées et les réfugiés retourneront sur le terirtoire du Haut-Karabkah et dans les régions avoisinantes sous le contrôle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. »

La Russie a déjà annoncé l’envoi de près de 2000 soldats qui viendront assurer le respect de l’accord. Six avions chargé d’hommes, de matériel et de véhicules blindés ont décollé ce mardi matin pour gagner la région, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

Selon l’accord signé par Moscou, Bakou et Erevan la présence russe sur la ligne de contact et le long du corridor de Latchine durera cinq ans et sera renouvelable d’une nouvelle période de cinq ans.

La Russie non seulement joue pleinement son rôle d’abitre, mais elle accroit au passage sa présence militaire dans la région…

