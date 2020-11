Covid-19: la Russie veut surmonter la crise grâce à ses hôpitaux de campagne

La Russie fait face elle aussi à une forte progression des cas de Covid-19 : plus de 21 000 cas enregistrés ce lundi. Mais les autorités estiment que le système de soins peut surmonter cette nouvelle vague. En raison notamment, des hôpitaux de campagne qui ont été ouverts cet automne.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

En 2019, dans ce vaste hall de la périphérie de Moscou se tenait le Salon du livre. En 2020, des centaines de lits y accueillent des malades. Tous sont atteints, comme Elena, du Covid 19 : « J’étais très mal quand je suis arrivée ici. J’avais 39 de fièvre, mais j’avais les mains et les pieds glacés. Ça fait plus d’une semaine que je suis là, et maintenant ça va mieux. Ils disent que je vais pouvoir rentrer chez moi demain. »

Les patients accueillis ici sont dans un état considéré comme intermédiaire, mais en cas d’aggravation soudaine ils seront transférés dans un autre hôpital. Larissa Antipova est l’une des infirmières chargées du pavillon 75. Elle décrit comment ils accueillent les patients. « Lorsque le patient arrive, il a une lampe de chevet pour lire, une arrivée d’oxygène et une prise pour recharger son portable. Et là, c’est un appareil respiratoire mobile qu’on pourra utiliser s’il faut le transférer. »

Cet hôpital de campagne peut accueillir jusqu’à 1200 malades. Il dispose de son propre laboratoire d’analyse, et de deux réservoirs à oxygène. Grigori Radaman, le médecin-chef de l’hôpital, explique que le système peut tenir grâce à ces hôpitaux de campagne : « Nous avons créé ces hôpitaux pour éviter l’engorgement du système de soins à Moscou. En accueillant ici les malades du Covid, on permet aux autres hôpitaux de continuer à travailler normalement. »

Quatre hôpitaux de campagne ont ouvert cet automne à Moscou, avec une capacité totale de 6 000 lits. Les autorités de la ville espèrent que cette réserve supplémentaire leur permettra de surmonter la vague d’automne sans avoir à imposer un nouveau confinement.

