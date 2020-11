Espagne: début du procès des attentats de Barcelone et Cambrils

Une femme rend hommage aux victimes des attentats de Barcelone et Cambrils le 20 août 2020. AP Photo/Santi Palacios

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de trois ans après les faits commence le procès des attentats terroristes de Barcelone et de Cambrils, qui en aout 2017, avaient causé la mort de 16 personnes et blessé 140 autres. Le parquet a demandé des peines allant de 8 à 41 ans de prison pour trois marocains, Mohamed Chamlal, Driss Oukabir et Bansai Ben Iazza.