Haut-Karabakh: l'Arménie et l'Azerbaïdjan signent un «cessez-le-feu total»

Quelques minutes après une annonce similaire du Premier ministre arménien, le président russe Vladimir Poutine a confirmé un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan de « cessez-le-feu total » des combats pour la région du Haut-Karabakh, en vigueur depuis 21h TU ce lundi.

Après six semaines de combats dans le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé un accord de cessez-le-feu total. « Le 9 novembre, le président de l'Azerbaïdjan (Ilham Aliev), le Premier ministre de l'Arménie (Nikol) Pachinian et le président de la fédération de Russie ont signé une déclaration annonçant un cessez-le-feu total et la fin de toutes les actions militaires dans la zone du conflit du Nagorny Karabakh à partir de minuit le 10 novembre heure de Moscou », indique Vladimir Poutine dans déclaration diffusée aux médias.

Dans un communiqué publié un peu plus tôt sur son compte Facebook, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian parle d'une « décision très douloureuse pour moi et notre peuple ». « Ce n'est pas une victoire, mais il n'y a pas de défaite tant que l'on ne se considère pas soi-même battu (...) Cela doit marquer le début d'une nouvelle ère pour notre unité nationale », écrit-il.

Cette annonce intervient alors que les forces azerbaïdjanaises poursuivaient leur progression dans l'enclave indépendantiste. Bakou a affirmé dimanche avoir pris le contrôle de la ville stratégique de Choucha, située sur la principale route reliant la république autoproclamée à l'Arménie, ce que Nikol Pachinian avait démenti. « Les combats pour Chouchi (le nom arménien de Choucha) continuent », assurait-il ce lundi.

