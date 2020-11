La Turquie gagnante avec l'accord de «cessez-le-feu» au Haut-Karabakh

La Turquie est l'autre grand vainqueur du conflit dans le Haut-Karabagh (image d'illustration). Adem ALTAN / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après six semaines de combats dans le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé un accord de cessez-le-feu sous l’égide de la Russie. L’accord prévoit non seulement l'arrêt total des hostilités, mais jette aussi les bases d'un règlement politique. La Turquie, qui avait pris fait et cause pour Bakou, s’est félicitée de cette annonce et apparaît comme l’un des grands vainqueurs de l’accord.