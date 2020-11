Coronavirus: Viktor Orban instaure un confinement partiel en Hongrie

Le premier ministre Viktor Orban (notre photo d'illustration) a admis qu'«il y avait 50% de risques que le système de santé ne puisse pas faire face» à ce défi sanitaire. REUTERS/Bernadett Szabo

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En Hongrie, le premier ministre Viktor Orban reconfine le pays. Jusqu’ici les restaurants, théâtres et cinémas étaient ouverts et les stades de foot accueillaient des milliers de spectateurs sans masque. Viktor Orban privilégiait le fonctionnement de l’économie. Résultat : ce pays de dix millions d’habitants connaît une forte hausse de nouveaux cas : 4 000 contaminations et une centaine de morts par jour. Le gouvernement a donc décidé de fermer depuis le 11 novembre les salles de spectacles et des restaurants, ainsi qu’instaurer un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Les lycées et les universités ferment également, ce qui rassure un peu les enseignants.