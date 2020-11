Royaume-Uni: le directeur de la communication de Boris Johnson démissionne

Le directeur de la communication de Boris Johnson, Lee Cain, vient de démissionner après plusieurs jours d’intrigues et de spéculations. Le départ d’ici la fin de l’année de ce conseiller controversé, mais aussi très proche du Premier ministre révèle de fortes tensions au sein de l’équipe gouvernementale et vient ternir son image alors que le pays est en proie à la seconde vague de coronavirus.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Peu de Britanniques avaient jusqu’à présent entendu parler de Lee Cain, mais sa démission inattendue pourrait marquer un tournant décisif dans la conduite des affaires au sein du 10 Downing street.

Cet ancien journaliste qui avait travaillé au sein de la campagne pro-Brexit en 2016 était le bras droit de Dominic Cummings, lui-même principal conseiller et jusque-là allié intouchable de Boris Johnson. Néanmoins, après de récentes dissensions internes, les deux hommes voulaient renforcer leur influence et étaient sur le point de convaincre Boris Johnson de nommer Lee Cain chef de son cabinet.

Mais cette manœuvre a provoqué une levée de boucliers générale, à la fois de la part des autres conseillers du dirigeant, de ses ministres, de nombreux députés conservateurs, mais aussi de la fiancée du Premier ministre, Carrie Symonds, ancienne directrice de communication, tous extrêmement mécontents de la gestion chaotique du gouvernement et inquiets de voir sa réputation écornée.

Exit donc le très controversé Lee Cain. Dominic Cummings qui avait menacé de partir à son tour a finalement décidé de rester pour l’instant, mais se retrouve affaibli. Son patron Boris Johnson est lui plongé dans l’embarras et sous le feu des critiques: le chef de l’opposition travailliste juge l’épisode « pathétique ». Et alors que le pays est au beau milieu d’une crise sanitaire gravissime et de négociations commerciales vitales post-Brexit, Keir Starmer appelle le gouvernement à se ressaisir et faire « tout simplement son boulot »..

