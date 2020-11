Covid-19: au Portugal, les commerçants désarmés face au couvre-feu

Dans le centre de Lisbonne, le 11 octobre 2020. AP Photo/Armando Franca

Au Portugal, on tente coute que coute d’éviter que la situation sanitaire ne se dégrade encore plus. Les autorités imposent un couvre-feu le soir mais aussi les samedis et dimanches. Un coup dur pour les commerçants.