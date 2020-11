Reportage

Haut-Karabakh: à Kelbadjar, les habitants effacent leurs traces et emportent leurs défunts

Audio 01:09

Après le cessez-le-feu, l’un des premiers territoires du Haut-Karabakh doit passer sous le contrôle azerbaïdjanais. Les habitants effacent toute trace de leur passage et emportent tout ce qu’ils peuvent avec eux. Alexander NEMENOV / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après six semaines de combats dans le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé un accord de cessez-le-feu total le 9 novembre. Cinq jours après, l’un des premiers territoires du Haut-Karabakh doit passer sous le contrôle azerbaïdjanais et les habitants effacent toute trace de leur passage.