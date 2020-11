Les 27 unis pour lutter contre le terrorisme en ligne et renforcer les frontières extérieures

A la frontière entre la Slovénie, membre de l'espace Schengen, et la Croatie. REUTERS/Srdjan Zivulovic

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les ministres européens de l'Intérieur ont tenu ce vendredi une visioconférence pour étudier les moyens de lutter en commun contre le terrorisme. Ils ont rendu hommage aux victimes des récentes attaques terroristes en France, en Autriche et en Allemagne, et ont publié une longue déclaration commune qui liste une série de propositions pour contrer le terrorisme et la montée de l’islamisme, une réunion qui, hasard du calendrier, s’est tenue le jour du cinquième anniversaire des attentats de Paris.