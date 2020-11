Covid en République Tchèque: les crématoriums bientôt débordés

Vue d'une partie du centre historique de Prague (photo prise le 4 septembre 2017). Anton Novoderezhkin\TASS via Getty Image

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La République Tchèque figure parmi les pays les plus touchés par la pandémie ces dernières semaines et dans ce pays d’Europe centrale relativement épargné par la première vague, le coronavirus fait de plus en plus de victimes. À l’heure actuelle, les pompes funèbres et les cimetières doivent redoubler d’efforts.