Chypre-Nord: Erdogan en visite pour un «pique-nique» dans la cité-fantôme de Varosha

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu le 15 novembre à Chypre-Nord. Cet État autoproclamé, non reconnu par la communauté internationale, fête aujourd’hui les 37 ans de sa création. Le chef de l’État turc sera reçu par son protégé, le président Ersin Tatar, élu le mois dernier. Les deux hommes ont prévu un « pique-nique » dans la cité-fantôme de Varosha, partiellement rouverte début octobre.

Recep Tayyip Erdogan a choisi l’ancienne ville balnéaire de Varosha pour cette visite officielle. Le président turc lui-même avait soufflé à l’oreille d’Ersin Tatar, alors Premier ministre, l’idée de rouvrir cette cité symbole de la division de l’île, qui est en fait un quartier de la ville portuaire de Famagouste, quelques jours avant le premier tour de l’élection présidentielle à Chypre-Nord, qu’Ersin Tatar a finalement remportée au second tour le 18 octobre.

Au-delà d’une tactique électorale, la réouverture partielle de Varosha peut aussi être vue comme une tentative, à moyen ou long terme, d’influencer les négociations sur l’avenir de l’île. Autrefois station balnéaire florissante, cette ville que les Turcs appellent « Maraş » avait été abandonnée par ses habitants et bouclée par l’armée turque après son invasion de Chypre en 1974, qui faisait suite à un coup d’État mené par la dictature militaire grecque alors au pouvoir à Athènes.

Le sort de Varosha était considéré par les Chypriotes Turcs comme une monnaie d’échange dans leurs négociations avec la partie grecque sur une éventuelle réunification de l’île. Ces négociations menées par l’ONU ont échoué à plusieurs reprises, la dernière fois en 2017. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui a longtemps soutenu une solution à un seul État, plaide désormais ouvertement pour une solution à deux États. Il y a quelques semaines, le président turc a en effet décrit comme une « perte de temps » la relance de pourparlers sur la base d’une fédération.

Dépendance croissante à la Turquie, ingérence et opposition

Le nouveau président chypriote turc, Ersin Tatar, qui revendique sa proximité avec la Turquie et son actuel président, est aussi de cet avis. Ce « pique-nique à Varosha » doit donc aussi servir à afficher cette proximité et l’importance de la Turquie dans les pourparlers sur l’avenir de Chypre. Recep Tayyip Erdogan estime que le processus de réunification a trop duré, que l’Union européenne l’a en quelque sorte condamné quand elle a admis la République de Chypre en 2004. Aujourd’hui, le président turc veut une solution à deux États, qui ne ferait qu’accroître la dépendance économique et politique de Chypre-Nord vis-à-vis d’Ankara. Certains en Turquie évoquent même désormais l’idée d’une annexion de Chypre-Nord, qui ne semble toutefois pas fondée à ce stade.

Mais cette dépendance croissante à la Turquie suscite aussi l’opposition de nombreux Chypriotes Turcs. Plusieurs centaines de personnes ont d’ailleurs manifesté cette semaine pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme l’ingérence de la Turquie et pour protester contre la visite de Recep Tayyip Erdogan. La réouverture partielle de Varosha a renforcé ces accusations chez une partie des Chypriotes Turcs. Mais ces critiques ne feront pas reculer le chef de l’État turc, bien décidé à utiliser la présidence d’Ersin Tatar pour avancer ses pions en Méditerranée orientale. En ce moment même, plusieurs navires turcs y mènent des recherches de gaz naturel, malgré les protestations de l’Union européenne, de la Grèce et de Chypre.

