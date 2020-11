UE: la Hongrie et la Pologne bloquent le budget et le plan de relance

Alors que les gouvernements de l’Union européenne ont largement commencé à notifier à la Commission européenne les projets qu’ils comptent financer pour le plan de relance européen, celui-ci est de nouveau menacé. La Pologne et la Hongrie ont refusé de le valider alors que ce plan de relance de 750 millions d’euros avait été l’objet d’un compromis aux forceps après un sommet marathon de quatre jours en juillet dernier.

Avec notre correspondant à Bruxelles,Pierre Benazet

Le blocage budgétaire de la Hongrie et de la Pologne n’est pas vraiment une surprise, mais il reste en travers de la gorge des négociateurs du Parlement européen et l’Allemagne qui préside pour six mois le conseil des 27 États membres : ils avaient triomphalement annoncé un compromis mardi dernier après de longues tractations.

Ce compromis (qui augmente le budget de l’UE sur sept ans de 17 milliards d’euros) est maintenant menacé. Car la Pologne et la Hongrie rejettent l’ensemble du paquet financier, à la fois le plan de relance et le budget commun. Le véto de la Pologne et de la Hongrie est toujours lié au rejet par les deux pays du lien avec l’État de droit. La conditionnalité avait pourtant été l’objet d’un accord début novembre entre l’Allemagne et le Parlement européen : privation de fonds européens en cas de non-respect de l’indépendance de la justice ou de freins aux libertés de la presse ou de l’enseignement par exemple.

Le président du Parlement européen David Sassoli s’est donc félicité un peu vite mardi dernier quand il affirmait qu’il ne serait pas possible de revenir en arrière. Selon les gouvernements polonais et hongrois, cette conditionnalité est directement dirigée contre eux et l’Europe centrale en général. Reste donc maintenant à voir si les deux pays sont prêts à provoquer une grave crise ouverte en s’arc-boutant sur leur veto.

