Guerre du Haut-Karabakh: les bombes au phosphore, plaie pour l'environnement et la santé

C'est une des raisons de la colère de la rue arménienne contre la signature de l’accord qui a mis fin à la guerre au Haut-Karabakh, une raison beaucoup évoquée dans le pays avec ces mots : « L'Azerbaïdjan ne répondra d'aucun de ses crimes ». Une référence, entre autres, aux bombardements de civils, et à l’utilisation de bombes au phosphore, deux accusations également formulées par Bakou contre les Arméniens. L’utilisation du phosphore provoque des blessures très graves et difficiles à soigner pour les humains, et à moyen et long terme endommage gravement l’environnement.

Avec notre envoyée spéciale à Erevan, Anissa El Jabri

À Stepanakert, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus tourner le robinet pour boire un verre d’eau. Dans la capitale du Haut-Karabakh, on achète de plus en plus des bouteilles chez l'épicier pour étancher sa soif. Les armes se sont tues, mais la pollution laissée par les bombes au phosphore dans les forêts va rester, et pour longtemps.

« La fumée du phosphore laisse un impact immédiat dans la biosphère avant de se disperser dans l’atmosphère, nous explique Armen Muradyan, recteur de l'université de médecine d’Erevan. Les forêts et les terres brûlées sont un danger pour les animaux, mais aussi les plantes, les arbres et arbustes. En plus, il n y a pas que la zone visée qui est atteinte en cas de bombardement, mais tous les environs. Car des éclats de bombe peuvent se disperser très loin et ça prend beaucoup de temps pour que l’environnement revienne à son état antérieur. »

Disséminés dans les décombres ou dans le sol, les fragments de bombe au phosphore peuvent se « réveiller » des semaines ou des mois plus tard. Ils causent des dommages dès leur contact avec l'air.

