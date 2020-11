Royaume-Uni: un homme arrêté pour les attentats contre deux pubs de Birmingham en 1974

Les attentats contre deux pubs de Birmingham en 1974 avaient fait 21 morts et 182 blessés.

Un homme a été arrêté ce mercredi 18 novembre à Belfast dans le cadre de l'enquête sur les attentats contre deux pubs de Birmingham en Angleterre en novembre 1974. Ces attentats à la bombe attribués à l'IRA provisoire visaient deux pubs de Birmingham et ont fait 21 morts et 182 blessés.

Les bombes ont explosé dans les deux pubs qui étaient bondés à dix minutes d’intervalle. Six Nord-Irlandais, venus à Birmingham pour assister un enterrement ont été arrêtés le soir même et condamnés à la prison à vie. Les « Six de Birmingham » qui clamaient leur innocence seront blanchis au bout de 16 ans de prison.

La police avait extorqué leurs aveux et fabriqué de fausses preuves au plus fort des violences de l’IRA contre les autorités britanniques. L’IRA provisoire a d’ailleurs toujours nié sa participation à ces attentats meurtriers.

L’arrestation de cet homme âgé de 65 ans va-t-elle permettre de désigner enfin les responsables de cette tuerie qui a fait 21 morts et 182 blessés ?

En 2016, il avait été démontré que les policiers étaient au courant de la préparation de ce double attentat mais qu’ils n’avaient pas réussi à l’empêcher. Cette nouvelle arrestation permettra peut-être de faire avancer l’enquête. Les familles des victimes attendent ce moment depuis 46 ans.

