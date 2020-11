Covid-19: en Espagne, les Basques se mobilisent contre la fermeture des bars et restaurants

Le 22 mai 2020, les habitants de Bilbao étaient déjà descendus dans la rue pour protester contre le confinement de la ville. AP - Alvaro Barrientos

Texte par : RFI Suivre 8 mn

L'Espagne va connaître cette année sa plus grave récession depuis la guerre civile (1936-1939). La situation est délicate notamment au Pays basque où, comme dans de nombreuses régions, le secteur de l'hôtellerie restauration est particulièrement touché. Bars et restaurant sont fermés et la profession est vent debout. Comme chaque vendredi, des manifestations sont prévues ce vendredi 20 novembre dans les grandes villes du pays basque. La mobilisation ne faiblit pas même si le gouvernement a répondu à certaines demandes.