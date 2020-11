L'Allemagne commémore le procès de Nuremberg, naissance de la justice internationale

Longtemps rétive à examiner son passé, l'Allemagne commémore ce vendredi 20 novembre le 75e anniversaire de l'ouverture du procès de Nuremberg, acte de naissance de la justice internationale au cours duquel ont été jugés 21 dignitaires nazis.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Pour la première fois, le 20 novembre 1945, des responsables politiques doivent répondre de leurs actes devant un tribunal qui respecte les règles de droit. Les quatre alliés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se sont mis d’accord sur une telle procédure. Le tribunal siège à Nuremberg, la ville qui abrita les spectaculaires congrès nazis des années 30 et où les lois raciales contre les juifs furent promulguées.

Les plus hauts dirigeants nazis, à commencer par le numéro deux du régime Hermann Göring, doivent répondre de complot, mais aussi de crimes contre la paix et de crimes contre l’humanité, deux concepts nouveaux du droit international. Dix mois plus tard, 12 condamnations à mort, sept peines de prison et trois acquittements sont prononcées. Un procès similaire se tiendra aussi à Tokyo sur les mêmes bases juridiques contre les dirigeants japonais.

Nuremberg marque la naissance du droit pénal international. Ses principes resteront longtemps lettre morte, la guerre froide bloquant ensuite tout progrès. Il faut attendre les années 1990 pour voir des tribunaux sur le génocide rwandais ou la guerre dans l’ex-Yougoslavie être créés. La cour pénale internationale, malgré ses limites, est mise en place en 2002. Elle est l’héritière du procès de Nuremberg.

Commémoration sur fond de montée de l'extrême droite

En Allemagne, cette commémoration dans la salle du tribunal de 1945 a un écho particulier à l’heure où l’extrême droite la plus radicale mais aussi l’antisémitisme augmentent dans le pays. Des opposants aux mesures de restriction contre la pandémie de Covid-19 appellent à manifester sur place pour réclamer un nouveau procès de Nuremberg. Ils estiment que la loi adoptée ce mercredi 18 novembre est comparable à la loi donnant les pleins pouvoirs à Hitler en 1933.

Le président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier, autorité morale très respectée en Allemagne, doit prononcer un discours à Nuremberg en début de soirée. Il ne pourra passer sous silence ce qui se passe aujourd'hui dans son pays.

► À écouter : 75 ans après: Nuremberg ou la naissance du droit pénal international

