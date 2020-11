L'Allemagne commémore les 75 ans du procès de Nuremberg

Des guerres perdurent au moment même où je vous parle. Elles font des victimes partout dans le monde. Nous planifions des attaques de masse, nous dépensons des milliards de dollars tous les jours pour produire des armes pour tuer d’autres personnes. Des jeunes sont envoyés au combat pour tuer d’autres jeunes qu’ils ne connaissent même pas. Et ce comme cela que nous défendons nos intérêts où qu’ils soient. C’est une forme de folie. Ceux qui font ça peuvent dire que je suis fou mais je crois que c’est eux qui sont fous. Tel le monde dans lequel nous vivons. Je ne vivrai plus très longtemps. Les responsables doivent affronter cette réalité. Faites ce qui est en votre pouvoir. Mon slogan est « le droit et non la guerre ». Et j’ajoute : « ne jamais abandonner, ne jamais abandonner, ne jamais abandonner ».