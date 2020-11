Toujours dans l'impasse sur le budget, l'UE se donne plus de temps pour sortir de la crise

La fronde budgétaire européenne de la Pologne et de la Hongrie, désormais secondées par la Slovénie est désormais mise – en apparence – sous le boisseau, signe que d’intenses négociations ont débuté entre les 27. Le sommet européen virtuel de ce jeudi 19 novembre a en effet évacué la question en moins d’une demi-heure avant de se consacrer à l’ordre du jour initialement prévu, le coronavirus.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Les trois pays rejettent toujours le lien entre le respect de l’Etat de droit et le versement de fonds européens. Comme on pouvait le craindre, ce sommet n’a pas permis d’avancer d’un iota vers la résolution de cette nouvelle crise alors que le temps presse pour les économies nationales qui attendent avec impatience les fonds du plan de relance (€750 milliards) et du budget sur sept ans (€1100 milliards).

Outre les frondeurs hongrois, polonais et tchèque, seuls se sont exprimés le président du Conseil européen Charles Michel et la chancelière Angela Merkel dont le pays exerce la présidence tournante de l’UE. Les 27 ont en fin de compte décidé que la question serait débattue lors de leur sommet de décembre, ce qui était à attendre, étant donné l’inefficacité désormais prouvée des sommets en visioconférence pour dénouer les crises.

Ceci n’augure cependant pas d’un déblocage rapide du budget européen ni du plan de relance alors que la plupart des pays de l’Union ont déjà commencé à soumettre à la Commission européenne les projets pour lesquels ils espèrent un financement européen.

Les deux scénarios de sortie de crise sont d’abord l’apport de garanties, par exemple sur la possibilité de recours en justice contre une éventuelle suspension des fonds européens. Certains comme la France ou les Pays-Bas imaginent ensuite l’éventualité de concocter un plan de relance réduit à un groupe de pays volontaires mais ceci demanderait de nouvelles négociations et ne résoudrait pas la question du budget de l’UE pour lequel l’unanimité des 27 est requise.

