Royaume-Uni: un financement exceptionnel pour l'hôpital public

via REUTERS - JEFF OVERS

Au Royaume-Uni, les services de santé publique du NHS vont recevoir un financement exceptionnel du gouvernement pour faire face à l'impact du coronavirus sur les hôpitaux du pays.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Londres, Maxence Peigné

3,3 milliards d'euros, le NHS n'avait jamais reçu une aide d'urgence aussi élevée à l'approche de l'hiver. Il faut dire que la situation est préoccupante : avec la pandémie, les délais d'hospitalisation ont explosé en Angleterre.

En février 2020, le nombre de patients devant attendre plus d'un an pour un examen ou une opération était de 1 500. Au mois de septembre 2020, ils étaient plus de 140 000.

Un tiers du budget débloqué servira à réduire ces retards et une enveloppe de 560 millions d'euros est également prévue pour les soins de santé mentale, particulièrement sollicités ces derniers mois.

► À lire aussi : Santé mentale: les premiers effets de la crise sanitaire se font sentir

Ces dépenses bénéficieront d'abord à la branche anglaise du NHS, mais les autres régions britanniques recevront également des aides supplémentaires.

En contrepartie, il faudra s'attendre à une hausse des impôts et à certaines coupes budgétaires.

Le ministre de l'Économie Rishi Sunak a d'ailleurs prévenu que le choc économique serait conséquent. Et pour cause : le déficit du pays est 12 fois plus élevé que prévu cette année.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne