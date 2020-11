Reportage

Pologne: les défenseurs du droit à l’avortement bloquent le ministère de l'Éducation

Manifestation pour le droit à l'avortement à Varsovie, le 23 novembre 2020. Agencja Gazeta via REUTERS - MACIEK JAZWIECKI

4 mn

Depuis un mois maintenant, et après la décision de restreindre encore plus le droit à l’avortement, le pays est secoué par une vague de contestation inédite. À Varsovie, ce lundi, des manifestantes et manifestants ont bloqué notamment le ministère de l'Éducation car le ministre a menacé de sanctions les professeurs et universités soutenant la mobilisation.