Russie: la hausse de l'impôt sur les hauts revenus est effective

Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi 23 novembre une loi sur la hausse de l'impôt sur les hauts revenus. Cette réforme devrait rapporter quelque 60 milliards de roubles à l’État.

Avec notre correspondant à Moscou, Paul Gogo

Vladimir Poutine l'a annoncé lundi 23 novembre en fin d'après-midi, les revenus supérieurs à 5 millions de roubles par an soit environ 55 000 euros, seront désormais taxés à hauteur de 15% et non plus 13%.

C'est en juin dernier que le président Poutine avait fait cette promesse devant les Russes dans un contexte plus que particulier. Car quelques jours plus tard, Vladimir Poutine poussait les Russes à se déplacer dans les bureaux de vote pour donner leur approbation à sa réforme constitutionnelle.

C'est cette réforme qui lui permettra entre autres de réaliser deux mandats de plus à la tête du pays.

L'enjeu était et est toujours important pour le Kremlin, car la crise économique aggravée par le coronavirus en juin est plus que jamais d'actualité en ce moment. Il s'agit donc pour Vladimir Poutine de montrer que le pouvoir compte prendre des mesures fortes ou symboliques contre cette crise.

Les 60 milliards de roubles supplémentaires que devrait rapporter cette loi seront utilisés pour soigner les enfants atteints de maladies rares.

Le symbole est important, car il s'agit d'une nouvelle exception au taux d'imposition unique qui avait permis au Premier ministre actuel, Mikhaïl Michoustine, de moderniser les services fiscaux lorsqu'il en était à la tête.

