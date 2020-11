Covid-19: des restrictions sans précédent entrent en vigueur en Suède

via REUTERS - TT NEWS AGENCY

La Suède garde sa stratégie face à l'épidémie et se refuse toujours au confinement.

La Suède aussi multiplie les mesures pour faire face à la deuxième vague de coronavirus. À partir de ce mardi, tous les événements destinés au public et nécessitant une autorisation de police ont une jauge qui passe à 8 personnes. C’est une décision sans précédent dans l’histoire du pays, mais qui ne va pas bouleverser la vie quotidienne des Suédois.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Pour la deuxième fois seulement depuis le début de l’épidémie, le Premier ministre Stefan Löfven a parlé à la télévision pour rappeler les nouvelles règles. À partir de ce mardi, tous les événements destinés au public comme les spectacles, manifestations, conférences, ou compétitions sportives ont une jauge qui passe de 50 à 8 personnes. Autant dire qu’ils n’ont plus de raisons d’être.

Mais ce qui a frappé le plus les Suédois, ce sont les recommandations faites par ce même Premier ministre de ne plus aller au gymnase, de ne plus faire de fêtes… Bref, de ne jamais dépasser cette règles des huit.

Pour ces deux amis rencontrés justement à la sortie d’un gymnase, il est clair que le ton a changé : « C’est la première fois que j’entends quelque chose comme ça en Suède, c’est un peu bizarre. Mais vu que les clubs de sport sont toujours ouverts, je vais continuer d’y aller. » « On n’est pas habitué à çà. Je vais sûrement être plus prudent, en tout cas plus qu’avant. »

En accord avec ce message, les musées publics et les piscines de Stockholm ou Malmö ont déjà fermé. Les bars et les restaurants, aussi, ne servent plus d’alcool après 22 heures.

Mais les autorités suédoises n’ont guère le pouvoir d’imposer plus de contraintes aux entreprises privées, et encore moins aux personnes. Le confinement, en Suède, n’est toujours pas d’actualité.

