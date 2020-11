Covid-19: l'UE annonce un contrat de fourniture de vaccins avec le laboratoire Moderna

via REUTERS - MODERNA INC

Un chercheur travaille dans un laboratoire de Moderna. Inc.

La Commission européenne annonce avoir signé avec Moderna, le laboratoire américain qui a annoncé un taux d’efficacité de 94,5 % de son vaccin. La Commission a pré-réservé 160 millions de doses. C’est le sixième contrat conclu par Bruxelles avec un laboratoire. L’Union européenne avance à marche forcée vers l’acquisition du plus grand nombre possible de vaccins, une stratégie qui provoque les doutes de certains mais semble montrer son efficacité.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Au départ, Français et Allemands ont décidé de s’allier avec les Italiens et les Néerlandais pour négocier ensemble avec les laboratoires, puis l’alliance s’est étendue à l’Espagne, la Suède et la Pologne.

C’est désormais la Commission européenne qui chapeaute, elle a mis à disposition les fonds de l’instrument de soutien d’urgence doté de deux milliards d’euros. Des fonds qui permettent d’amorcer la pompe en offrant aux laboratoires un moyen d’amortir leurs risques financiers.

En contrepartie les négociateurs européens ont obtenu de très bonnes conditions comme par exemple certains laboratoires qui vendent les dosent de vaccins à prix coûtant à l’Europe ou encore à des tarifs très préférentiels. On parle de 25 euros la dose pour les États-Unis pour le futur vaccin de Pfizer contre 18 euros pour les Européens.

À part les grandes lignes de la stratégie de l’UE, les contrats sont cependant opaques, mais la Commission souligne que les laboratoires eux-mêmes ne veulent pas que leurs concurrents connaissent les concessions accordées à l’Europe. On sait qu’il existe des conditions comme le fait de produire dans l’Union, d’utiliser des technologies différentes, de pouvoir disposer des fonds nécessaires et d’être capable de tenir les délais de livraison.

L’horizon est désormais fixé au début de 2021 puisque les plus optimistes espèrent pour début janvier une validation du vaccin de Moderna par l’Agence européenne du médicament.

