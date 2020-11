Prix du journalisme radio des MFP 2020: les reportages en lice

Le Prix du journalisme radio des Médias francophones publics (MFP) distingue chaque année le meilleur traitement d'un événement d'actualité, la meilleure enquête ou le meilleur reportage sur un fait de société présenté par les rédactions des cinq radios membres des MFP : Radio France, Radio-Canada, RFI, la RTS et la RTBF.

Publicité Lire la suite

Les cinq enregistrements présélectionnés pour le concours final sont présentés au public sur les sites des radios membres des MFP et à l'occasion d'une émission spéciale diffusée par toutes les radios participantes. Les résultats seront proclamés le dimanche 6 décembre 2020, au terme de la délibération du jury des auditeurs.

L'ordre de la présentation des reportages et de leur passage sur les antennes a été établi par un tirage au sort, lundi 16 novembre, au secrétariat général des MFP.

Découvrez les reportages en compétition

►Radio-Canada

« Le camping Beausoleil en temps de pandémie »

Akli Ait-Abdallah © Radio-Canada

André Beausoleil a investi toute sa vie dans le petit camping auquel il a donné son nom. Déjà éprouvé il y a quelques années par de graves inondations, le camping Beausoleil a dû cette année composer avec la pandémie et la fermeture des lieux de villégiature. En surveillant tous les jours les points de presse du premier ministre et du directeur de la santé publique, l'homme de 56 ans attend qu'on l'autorise à accueillir les campeurs, les tentes, et les caravanes, sans lesquels, dit-il, son existence n'a plus de sens.Un reportage d'Akli Ait-Abdallah.

Reportage: le camping Beausoleil en temps de pandémie, A.Ait-Abdallah

►RTS

« Huit femmes à bord »

Francesca Argiroffo © RTS

En novembre 2019, huit femmes larguent les amarres à Santa Cruz de Ténérife et mettent le cap sur la Martinique. Elles vont traverser l’Atlantique sur un catamaran. Six d’entre elles ont eu un cancer du sein. Une skipper et une médecin complètent l’équipage. Pendant trois semaines, elles vont naviguer, mais aussi beaucoup partager sur cette maladie qui touche une femme sur huit en Suisse. La journaliste Francesca Argiroffo est à bord... Dans ses bagages deux enregistreurs radio et une grande envie de raconter dans un podcast, cette épopée insolite qui est aussi une histoire de sororité. Il s’appelle «Huit femmes à bord »

Reportage: huit femmes à bord, F.Argiroffo

►Radio France

« Vie et mort à l’hôpital Bichat : Un hôpital au temps du Covid »

Solenne Le Hen © Radio France

Alors que les Français sont toujours confinés chez eux, l’hôpital est encore sous le choc,sonné... à peine 5 jours plus tôt, l’épidémie de Covid-19 a atteint son pic. La première « vague »a été violente, mais deux service de réanimation à la chambre funéraire, l’hôpital a tenu bon. Portrait de ses soignants, de ses patients... leur fatigue, leurs doutes, leurs peines, leurs colères, mais aussi derrière leurs masques leurs sourires et leurs rires »

Reportage: Vie et mort à l'hôpital Bichat, S.Le Hen

►RTBF

« J’avais 10 ans en 44 »

Francoise Baré et Christian Masuy, © RTBF

À l'occasion de ce 75e anniversaire, Françoise Baré et Christian Masuy ont rencontré des enfants de la guerre, des enfants de cette bataille des Ardennes... Voici leur reportage : J’avais 10 ans en 44.

Reportage: j'avais 10 ans en 44, F.Baré et C.Masuy

►RFI

« Beyrouth, l'espoir en faillite »

Nicolas Falez et Nicolas Benita © RFI

Beyrouth, septembre 2020. Cela fait un mois qu’une énorme explosion a dévasté le port et plusieurs quartiers de la capitale libanaise, faisant 200 morts et des milliers de blessés et de sans-abris. Cette catastrophe s’ajoute à l’accumulation de crises qui frappe le Liban: le pays vit une véritable descente aux enfers économique, sur fond de blocage politique.Beyrouth, l’espoir en faillite, un reportage RFI de Nicolas Benita et Nicolas Falez.

Reportage: Beyrouth, espoir en faillite, N.Falez, N.Benita

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne