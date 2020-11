Covid-19: l'Allemagne prolonge et renforce ses mesures sanitaires

Des passagers portant des masques sur le quai de la gare centrale de Francfort, le jeudi 8 octobre 2020. AP - Michael Probst

Comme en France, l'Allemagne avait décidé d'introduire en novembre des mesures plus restrictives pour réduire l'augmentation du nombre d'infections liées au Covid-19. Ce dispositif moins sévère qu'ailleurs va être prolongé comme on s'y attendait. Des mesures plus strictes seront même adoptées jusqu'aux fêtes de Noël pour permettre cette fois une baisse du nombre d'infections.