L'Allemagne va réhabiliter ses soldats homosexuels victimes de discriminations dans l'armée

La ministre de la Défense allemande Annegret Kramp-Karrenbauer en février 2020. AP - Markus Schreiber

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ils ont été exclus des rangs de l'armée allemande et plus tard victimes de discriminations : vingt ans après la fin de ces pratiques à l'encontre des soldats homosexuels, Berlin a décidé de faire un geste et de réhabiliter a posteriori les personnes concernées. Un projet de loi a été adopté ce mercredi 25 novembre par le Conseil des ministres.