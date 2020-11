REPORTAGE

Italie: Naples rend hommage à son roi Diego Maradona

Enfant portant le numéro 10 de Diego Maradona devant le stade San Paolo de Naples, le 26 novembre. AP - Alessandro Garofalo

Naples était ce jeudi soir partagé entre l'excitation et la tristesse. L'excitation de l'avoir emporté 2-0 à domicile face aux croates de Rijeka pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions. Et la tristesse d'avoir perdu la veille Diego Maradona, son attaquant légendaire entre 1984 et 1991.