À la Une: : Dans les Balkans, des sociétés sous tension face à la Covid-19

Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

Les conséquences sociétales de la crise sanitaire se font de plus en plus sentir dans les Balkans. Alors qu'Athènes a décidé jeudi 26 novembre de prolonger l'application de mesures strictes de confinement jusqu'au 7 décembre, l'Église ortohodoxe grecque est sous le feu des critiques, après le décès de plusieurs religieux qui encourageaient les fidèles à ne pas porter de masque dans les églises et qui continuaient à distribuer la communion avec une seule cuillère. En Serbie, le patriarche Irinej a été inhumé dimanche 22 novembre dans la basilique Saint-Sava de Belgrade, après être décédé trois jours plus tôt des suites du Covid-19, tout comme plusieurs autres hauts dignitaires de l'Église orthodoxe serbe.

En Grèce toujours, les agents des services publics du pays ont décrété 24h de grève, pour demander le renforcement des mesures de protection contre la maladie sur leur lieu de travail et le rétablissement des primes qui leur avaient été coupées sous la pression des créanciers du pays. Les mesures sanitairesont aussi été élargies dans plusieurs États d'Europe du Sud-Est, avec la fermeture des bars et des restaurants en Croatie, au moins jusqu'au 21 décembre, et celle des écoles en Serbie. Au niveau économique, les hôteliers des stations de ski du Monténégro sont prêts pour la saison hivernale, mais peu de chance que les touristes soient au rendez-vous...

La Bosnie-Herzégovine après les accords de Dayton : 25 ans pour rien ?

La Bosnie-Herzégovine va prochainement célébrer le 25e anniversaire des accords de paix de Dayton, signés le 14 décembre 1995 à Paris. Si ces derniers ont eu le mérite d'arrêter les combats, ils ont aussi constitutionnellement figé le pays dans un après-guerre mortifère, malgré les luttes incessantes menées par les organisations citoyennes du pays. En Republika Srspska, une nouvelle génération de militants a cependant décidé de se lever contre le pouvoir autoritaire des dirigeants nationalistes à la tête de l'entité serbe du pays.

Une victoire pour les féministes turques

Longtemps, la société est restée silencieuse et les autorités complices. Mais les féminicides se multiplient en Turquie et les mobilisations sont de plus en plus nombreuses. Au point que même le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdoğan semble avoir pour l'heure renoncé à quitter la convention d’Istanbul.

Les Balkans au défi du réchauffement climatique

En Serbie, toutes les études montrent une accélération des catastrophes naturelles ces dernières années, avec des inondations à répétition et des sécheresses de plus en plus fréquentes. Pourtant, le gouvernement ne semble pas pressé de mettre en œuvre les dispositions de l'Accord de Paris. Au niveau environnemental toujours, la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et la Serbie ont conclu un accord pour construire trois nouvelles centrales hydroélectriques sur la Drina.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne