Covid-19: l'Irlande dévoile son plan d’assouplissement des restrictions

L’Irlande a été le premier pays d’Europe à reconfiner sa population le 22 octobre. Le gouvernement vient de dévoiler ce vendredi soir son plan de déconfinement par étapes qui s’appliquera dès mardi.

Le Premier ministre irlandais Michael Martin a présenté ce vendredi un plan en trois étapes. Il commencera le 1er décembre et s'achèvera le 6 janvier. La première phase permettra la réouverture des commerces non-essentiels et les lieux culturels. Les résidents en maisons de retraite pourront à nouveau recevoir des visites.

Une nouvelle règle entrera en vigueur, précise notre correspondante à Dublin, Emeline Vin : l’obligation de porter le masque à l’extérieur dans les rues trop fréquentées pour maintenir les distances.

La phase 2 aura lieu dans la foulée, trois jours plus tard. Les restaurants pourront rouvrir, contre l’avis de l’équipe médicale, mais avec une limite de temps et de fréquentation. Les « wet pubs » eux, ceux qui servent seulement à boire, resteront fermés jusqu’à la nouvelle année au moins. La dernière étape, ce sera un peu plus tard, juste avant les vacances, le 18 décembre.

Le gouvernement sait que les Irlandais voudront fêter Noël avec leurs proches. Les réunions de famille et les voyages inter-régionaux seront autorisés, avec respect des gestes barrière, jusqu'au 6 janvier.

Cette trêve de Noël prendra fin le 7 janvier, et le pays retournera alors aux restrictions en vigueur avant le 18 décembre, « réévaluées » fréquemment en fonction de l'évolution de la pandémie, qui a déjà tué plus de 2 000 personnes dans le pays. Un reconfinement à partir de cette date est déjà envisagé, au cas où les fêtes fassent à nouveau grimper les contaminations, et dans l’attente de la campagne de vaccination.

