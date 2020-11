Plan de relance: Varsovie et Budapest maintiennent leur front commun face à Bruxelles

De notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

La Pologne dénonce une menace à sa souveraineté. Un combat idéologique qui s’ajoute aussi à des rivalités politiques internes. Pour l’hebdomaire polonais Polityka, si les arguments idéologiques monopolisent le débat public en ce moment en Pologne, « ce budget » écrit le magazine de centre-gauche « est en fait en train de devenir une victime de la guerre civile au sein de la droite polonaise » (…) , « une bataille de plus entre le ministre de la Justice et le Premier ministre du pays ».



Car depuis plusieurs jours, ce ministre de la Justice, le turbulent Ziobro a en effet multiplié conférences de presse, déclarations et envoi de lettres sur le sujet. Celui qui représente l’aile la plus à droite de la majorité au pouvoir a mis en garde le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, perçu comme trop modéré.



Il n’est pas question de céder à la pression, et de ne pas mettre un veto au budget européen, « il faut savoir être dur en négociation », a martelé le ministre de la Justice, dont le petit parti est dans la coalition au pouvoir, aux côtés du parti Droit et justice, le PIS.



Une coalition fragilisée qui avait failli exploser en septembre dernier, obligeant le chef du PIS et homme fort du pays, Jaroslaw Kaczynski, à entrer au gouvernement pour remettre de l’ordre dans les rangs de sa majorité.