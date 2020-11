Allemagne: le parti d'extrême droite AfD maintient son congrès malgré le Covid-19

Le parti d'extrême droite AfD tient ce week-end un congrès contesté à Kalkar dans l'ouest de l'Allemagne. À la différence de la CDU ou des Verts, l'AfD a opté pour une rencontre non virtuelle.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Avec 600 délégués et quelques 200 collaborateurs et observateurs, l'Afd a rejeté l'option virtuelle pour ce congrès très important pour le parti à un an des prochaines élections. Il doit notamment y être adopté la stratégie du parti sur le dossier des retraites et les délégués seront appelés dimanche à renouveler leur direction.

Pour l'heure, ce sont les questions sanitaires qui dominent la rencontre avec de vives critiques contre la politique du gouvernement allemand, accusé de mener à la ruine restaurateurs, patrons de cafés et hôteliers.

L'AfD n'a obtenu l'autorisation de se réunir dans une ancienne centrale nucléaire transformée en centre des congrès qu'à la condition de respecter le port du masque. Un point très contesté en interne car les sympathisans de l'AfD sont nombreux à soutenir le mouvement anti-masque, très actif dans le pays.

Au Bundestag, les députés de l'AfD se font régulièrement rappeler à l'ordre pour ne pas respecter les règles sanitaires. À Kalkar un service d'ordre payé par la direction veillera au respect des consignes sanitaires, au risque de devoir quitter les lieux.

