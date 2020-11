Brexit: pourquoi les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE n’avancent pas?

Le négociateur en chef de l'Union européenne Michel Barnier, à Londres le 28 novembre 2020, pour des discussions sur le Brexit. © Henry Nicholls, Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le négociateur en chef de l’Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier, est à Londres pour trouver un accord commercial post-Brexit samedi 28 novembre : le Royaume-Uni et l'Union européenne ont jusqu'au 31 décembre pour éviter un « no deal ». Le temps presse, mais les négociations bloquent toujours sur les mêmes points : la pêche, les règles de concurrence et le règlement en cas de non-respect de l’accord.